Fuerte cruce entre Mercedes Morán y Nacha Guevara

La cantante Nacha Guevara cruzó a la actriz Mercedes Morán este domingo en la mesa de Almorzando con Mirtha Legrand. Quien en los ‘90 condujo Me gusta ser mujer por el viejo ATC sostuvo q ue para ser “feminista” hay que ser “femenina”.

“Me siento tan interpretada por ese colectivo, es la verdadera revolución. Yo no sabía que era feminista, me di cuenta después que siempre lo fui”, dijo Morán a lo que la ex jurado del Bailando de ShowMatch interpeló: “¿Femenina o feminista?”.

“No, no. Feminista. Hay mala prensa en ser feminista y dejar de ser femenina”, aclaró quien fuera Roxy en Gasoleros. Guevara retrucó: “Es lo mismo… Para ser feminista hay que ser femenina”.

Morán respondió que “no, no es lo mismo”. y Nacha molesta pidió que no “haya grieta entre femenino y el feminismo".

La médica Stella Cuevas, especialista en otorrinolaringología, fue la que terció en el debate cuando se estaba poniendo más que caliente.

Fuente: Rating Cero