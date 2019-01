Fuerte cruce entre Julia Mengolini y Jimena Barón

Julia Mengolini encendió la polémica en la red al analizar el "empoderamiento" de las mujeres que muestran sus cuerpos en Instagram o Twitter. La periodista, para referirse al tema, mencionó a Jimena Barón y todo explotó.

Todo arrancó cuando Mengolini, quien se encuentra de vacaciones, posteó una imagen luciendo su panza de embaraza junto al mensaje: "Últimos días de panza al sol... (ya sé, ya sé, estoy más pesada que Jimena Barón con su culo)".

Horas después, siguió el tema con otro posteo: "Todo bien con tener un lomazo y postear tres fotos de tu culo por día... cada una sobrelleva el patriarcado como puede. Ahora bien: no me vengan con que eso es empoderamiento. Yo lo veo más parecido a una suerte de esclavitud. Capaz me equivoco", dijo.

Y siguió: "Muchas respuestas del tipo 'si quiero muestro el culo y me siento empoderada'... ¡pero por supuesto boludas! Hagan de sus culos lo que quieran. Pero sepan que sus culos no se parecen al de Jimena Barón que requiere de muchísimas horas de trabajo diario. Y esa es toda la cuestión".

Muchas respuestas del tipo “si quiero muestro el culo y me siento empoderada”... pero por supuesto boludas! Hagan de sus culos lo que quieran. Pero sepan que sus culos no se parecen al de Jimena Barón que requiere de muchísimas horas de trabajo diario. Y esa es toda la cuestión. — Julia Mengolini (@juliamengo) 25 de enero de 2019

"'Empoderarse' es mostrar un culo, sin complejos, que no se parece al de Jimena Barón. Empoderarse es sentirse hermosa aunque tu belleza no responda a los parámetros culturales que el patriarcado diseñó. Empoderarse es usar las horas de gimnasio para ir a tomar birra con tus amigas sin que te importe cómo se te hincha la panza. Empoderarte no puede ser 'sentirte más linda' porque entonces tu 'empoderamiento' está al servicio de los demás. Empoderarte es sentirte más libre".

“Empoderarse” es mostrar un culo, sin complejos, que no se parece al de Jimena Barón. Empoderarse es sentirse hermosa aunque tu belleza no responda a los parámetros culturales que el patriarcado diseñó. — Julia Mengolini (@juliamengo) 25 de enero de 2019

Tras la repercusión, la periodista minimizó sus dichos sobre la intérprete de La Tonta y lanzó: "Era obvio: se simplifica, se frivoliza y reduce una discusión conceptual a un enfrentamiento con Jimena Barón. No estoy confrontando con ella, ni cuestionándola, ni me interesa. Solo pongo en discusión el endiosamiento del culo como símbolo feminista".

Era obvio: se simplifica, se frivoliza y reduce una discusión conceptual a un enfrentamiento con Jimena Barón. No estoy confrontando con ella, ni cuestionándola, ni me interesa. Solo pongo en discusión el endiosamiento del culo como símbolo feminista. https://t.co/oXqwzbnbt1 — Julia Mengolini (@juliamengo) 25 de enero de 2019

Y en las últimas horas, Mengolini lanzó más tuits con su visión sobre el empoderamiento de la mujer y los modelos estéticos establecidos en la sociedad.

Endiosar un culo “perfecto” tiene varios problemas a mi saber: 1)Reproduce parámetros culturales de belleza que frustran y esclavizan a las que no lo tenemos. — Julia Mengolini (@juliamengo) 25 de enero de 2019

2) Esclaviza a su portadora que tarde o temprano va a perder esa carrera contra el tiempo y ese culo, una vez caído, le va a generar una vacío importante. — Julia Mengolini (@juliamengo) 25 de enero de 2019

Agregarle además a ese culo “perfecto” la carga de símbolo feminista es un error o un autoengaño. — Julia Mengolini (@juliamengo) 25 de enero de 2019

No nos engañemos: yo no he dejado de depilarme la concha, pero no considero que ponerme cera caliente y tirar a contrapelo sea un acto de libertad, sino más bien, un lugar en el que sigo pactando. — Julia Mengolini (@juliamengo) 25 de enero de 2019

Díganme “bueno, cada una hace lo que puede” y banco a pleno. Pero no me digan “que cada una hace lo que quiere” porque están desconociendo el contexto y su influencia sobre nuestros cuerpos y nuestras conciencias. — Julia Mengolini (@juliamengo) 25 de enero de 2019

Y si nos hacemos las boludas con el contexto y su influencia, nunca seremos realmente libres. — Julia Mengolini (@juliamengo) 25 de enero de 2019

En respuesta, Jimena Barón utilizó su cuenta de Twitter para responderle a la periodista, aunque sin mencionarla en las redes. "La misma foto de mi culo años atrás cuando no iba al gimnasio y pesaba varios kilos más me hace una mujer real, respetable y honesta. Hoy, entrenando duro y amando y compartiendo mis pompas firmes con libertad, soy una hipócrita y frívola esclava. Interesante feminismo… selectivo", consideró la cantante de La Tonta.

La misma foto de mi culo años atrás cuando no iba al gym y pesaba varios kg más me hace una mujer real, respetable y honesta. Hoy, entrenando duro y amando y compartiendo mis pompas firmes con libertad, soy una hipócrita y frívola esclava. Interesante feminismo...selectivo. — Jimena Baron (@baronjimena) 25 de enero de 2019

"Bebas de Dios, hagan lo que se les cante los ovarios, que bastante vapuleados los tenemos. Ahí está la clave, ser files y honestas a ustedes mismas. Con tetas, sin tetas, con globos de plástico. En tanga, con bombachudo, mostrando o sin mostrar", sugirió luego la actriz.

Bebas de Dios, hagan lo que le les cante los ovarios, que bastante vapuleados los tenemos. Ahí está la clave, ser files y honestas a uds mismas. Con tetas, sin tetas, con globos de plástico. En tanga, con bombachudo, mostrando o sin mostrar. — Jimena Baron (@baronjimena) 25 de enero de 2019

"¡A vivir la vida propia y dejar al de al lado en paz si es que anda feliz sin molestar a nadie! Libertad es eso. Sean, como quieran, como siempre lo hayan soñado, como les dé felicidad, no necesitamos el visto bueno de nadie ¡y la vida pasa en un pedo! Disfrútense mucho. Eso", concluyó Jimena Barón a sus casi dos millones y medio de seguidores.

A vivir la vida propia y dejar al de al lado en paz si es q anda feliz sin molestar a nadie! Libertad es eso. Sean, como quieran, como siempre lo hayan soñado, como les de felicidad, no necesitamos el visto bueno de NADIE y la vida pasa en un pedo! Disfrútense mucho. Eso ♥️ — Jimena Baron (@baronjimena) 25 de enero de 2019

Fuentes: Exitoína e Infobae