Fuerte cruce entre Connie Ansaldi y Nicole Neumann

En Cortá por Lozano, se vivió un tenso momento cuando Mauro Szeta estaba relatando la tragedia del hombre que electrificó su casa por seguridad y terminó con la muerte de su mujer. En este contexto, Connie Ansaldi quiso explicar un poco mejor la situación aportando algunos datos.

En ese momento, Nicole Neumann la interrumpió refutando todo lo que estaba diciendo, lo que desató la ira la panelista. "Pará, Niki, a veces interrumpís tanto que no se puede terminar de hablar, hija", le reprochó Connie al aire ante la sorpresa de todos en el ciclo que conduce Verónica Lozano. Pero la modelo no se calló: "No, mi amor, voy a desacreditar todo lo que digas porque yo estuve en el campo".

Sin embargo la discusión no finalizó ahí ya que Ansaldi volvió a responderle a la modelo: "Pero dejame que termine de contar este caso puntual, después vos contás de tus campo y tus vacas. ¡Ay, Dios!".

Esta frase fue la que obligó a la conductora del programa a pedirles calma a ambas panelistas para que la situación no pase a mayores. "No se agredan, por favor, que no es lindo", les pidió Vero.

Fuente: Teleshow