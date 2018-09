Florencia Peña reconoció que tiene sexo con otras personas

Desde que Florencia Peña reconociera que junto a Rodrigo Ponce de León mantiene una pareja "abierta", el tema del "poliamor" está a la orden del día. Ahora, la actriz volvió a romper el silencio con respecto en diálogo con el programa El diario de Mariana. Allí sostuvo que ella también tiene los mismos derechos que su marido, aunque reconoce que ambos tienen que hacer un "mea culpa".

"Ustedes saben que yo soy de enfrentar las cosas. Doy la cara. Yo la vida la elijo vivir como la vivo, intensamente. Y, cuando pasan estas cosas, me la re contra banco. Pero yo estoy viviendo una cuestión personal que va por un lugar y lo externo va por el otro. Siento que lo que viene desde afuera nada tiene que ver con lo que nos pasa a nosotros. Y me es muy difícil explicarlo, porque yo tengo una manera de pensar y de vivir la vida y estoy entendiendo que no todo el mundo quiere aceptarla", arrancó a decir la actriz.

Y siguió: "Me hubiera gustado no tener que compartir esto para que sea debate nacional. Pero si viene a cuento de algo bueno, como todas las cosas que me han pasado en la vida siendo una mujer pública, es que esto nos ayuda a todos a repensar un poco de qué manera queremos vivir la vida y cuál es la naturaleza de las cosas".

"Yo hace mucho tiempo que descreo de la monogamia y de las relaciones convencionales. Esto, de alguna manera, lo vengo trasmitiendo desde hace algún tiempo sin poder decir exactamente lo que pensaba. Ahora no es que lo pueda expresar abiertamente. Pero quizá, en algún momento, me pueda sentar a charlar de esto de una manera más profunda", confesó luego.

Luego, reconoció la afectó que todo el tema se hiciera público: "Obviamente, que lo sufrí. No es verdad que no lo sufrí. No sería honesto de mi parte decir que todo me resbala. No es que todo me resbala. Es que yo sé el convenio que tengo con mi pareja, sé qué acordamos nosotros. Y esto no estuvo bueno. Tenemos que hacer un mea cupa, para ver en qué hemos cometido errores", explicó.

"Acá no es que yo soy la pobrecita y él es el sorete que cometió un error por el que yo quedé desahuciada. No: yo también la paso bien. Y quiero que se entienda porque, muchas veces, la mirada se da siempre desde un lugar machista, en el que se pone a la mina en el rol de pobrecita, destruida en la casa con lo que le hicieron, mientras el tipo es un genio. Y que no se sepan cosas de mí, cosa que habla muy bien de mí, no quiere decir que yo no tenga derecho al goce. Porque, por primera vez en la vida, se habla de esto en la tele: del goce de la mujer", concluyó Florencia Peña.

