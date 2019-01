Flor de la V a Maradona: "Es clara violencia de género"

Tas la entrevista que Diego Maradona dio en Intrusos, que generó la respuesta inmediata de Dalma, y la catarsis de Gianinna, ahora llegó el descargo de Florencia de la V, quien se refirió a las palabras discriminatorias que el Diez tuvo para con ella. “¿Sabés lo que pasa? Yo la respetaba hasta hoy, o lo respetaba hasta hoy. Ahora lo invito a jugar un partido de fútbol”, sentenció el astro.

Todo surgió a la raíz de que Maradona se ofendió por cómo trataron el tema de su hijo Dieguito Fernando en el programa de radio de Flor. "Fue naif, contar la cronología de lo que fue su relación con Verónica...Rinaldi leía las tapas. Siempre con extremo cuidado porque hay una familia detrás. Es difícil analizar a Diego, es complicado, no me sorprende nada, se metió desde Tinelli, Susana, Mirtha. Yo conté mi experiencia personal con él, siempre tuve una relación cordial y de respeto. Fui a 'La noche del Diez', diferentes fiestas, eventos. Nunca entendí esta agresión tan desmedida porque nunca hicimos nada", explicó la actriz sin entender demasiado las razones.

"Me sorprende que nadie dijo nada, que permitan que una persona diga barbaridades, un conductor tiene que decir no está bien o en el contexto que estamos viviendo, todo me llama la atención. Hay mucha gente que sufre, es un tema sensible para la comunidad trans. Ayer me explotó el teléfono, esto es claro violencia de género. Es naturalizar la violencia, nuestros ídolos deberían dar el ejemplo", completó