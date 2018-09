Flor Peña dio detalles de su relación "poliamor"

El miércoles, luego de que se filtraran audios hot de Ramiro Ponce de León y una mujer, Florencia Peña se vio obligada a revelar que con su pareja tienen una relación abierta.

"Tengo con Ramiro una relación de poliamor. Estamos juntos porque nos amamos, pero nos vemos con otras persona", reveló la actriz en diálogo con Intrusos.

Horas después, Flor habló con la prensa y dio detalles de la relación que tiene con Ramiro. "Salí a hablar con Moria para desactivar algo que está creciendo como una bola, al pedo. Así que vamos, que me está esperando mi marido ahí", aseguró.

"Usé el término poliamor, que es cuando uno tiene una relación en la que abre el juego y dice 'bueno, tengamos una relación más abierta'. Ya lo dije en una tapa de revista, no creo en la monogamia, no creo en la exclusividad y cuando empieza a avanzar en la vida, hay un montón de cosas que te empiezan a pasar y esto me pasó a mí. Empecé a necesitar otras cosas y encontré a un hombre que también le pasa lo mismo, y la distancia nos ayudó a que esto suceda de esta manera, y listo chicos, no hay otra cosa".

Además, comparó la filtración de los chats de Ramiro con la viralización de su video íntimo: "Yo ya lidié con un video. Después de lidiar con un video, ¿qué más? Eso fue más fuerte. Con Ramiro sabemos la relación que tenemos, nos amamos y tenemos una relación hermosa. Lamento que se hayan filtrado cosas, pero es la vida".

Fuente: Diario Show