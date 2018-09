Fito Páez: "Nunca pertenecí al kirchnerismo, solo apoyé ciertas políticas"

Rodolfo "Fito" Páez brindó una entrevista antes de tocar por primera vez en el Carnegie Hall de Nueva York, una de las salas más emblemáticas del mundo, y dijo que "nunca" fue parte del kirchnerismo. Según su testimonio, "solo" apoyó ciertas medidas tomadas por los gobiernos de Néstor y Cristina.

"Solo apoyé ciertas políticas de los gobiernos kirchneristas, pero nunca pertenecí a ese movimiento político. Comparto un montón de decisiones que ellos impulsaron como el matrimonio igualitario, la asignación universal por hijo y la creación de universidades públicas, porque todas esas cosas no existían en el país", dijo Fito Páez en diálogo con The New York Times.

En ese sentido, explicó: "El kirchnerismo se inicia en el año 2000, y en ese entonces yo ya había grabado 15 discos y tenía una carrera muy sólida. Soy un hombre de las artes, de las humanidades, pero me gusta reflexionar y activarme por las causas sociales. Es bueno recordar que escribí "Al lado del camino" en 1999 y ahí digo que 'yo ya no pertenezco a ningún -ismo'".

Sin embargo, el reconocido músico rosarino se ha mostrado cerca del kirchnerismo en muchas ocasiones. En 2015, por ejemplo, respaldó la candidatura de Aníbal Fernández -por entonces jefe de gabinete- para la gobernación bonaerense. Fito Páez recibió en su casa de Recoleta al funcionario kirchnerista y a su compañero de fórmula, Martín Sabbatella, antes de competir en las Primarias contra Julián Domínguez y Fernando Espinoza.

Mónica Fernanda Macha, Aníbal Fernández, Martín Sabbatella, Fito Páez y Silvina Zabala

Previamente, en 2013, Fito Páez había participado de un acto organizado por los 400 años de la Universidad Nacional de Córdoba. El músico se subió al escenario junto a Cristina Kirchner, y en medio del evento se dieron un fuerte abrazo.

Al ser consultado por la situación económica de la Argentina, dijo: "Cuando el pueblo toma una decisión incorrecta tiene la posibilidad de arreglarlo inmediatamente o apoyar esa gestión, y eso tiene un valor enorme. Pienso que la crisis coyuntural que estamos viviendo puede ser resuelta en las próximas elecciones y eso, para los que hemos atravesado períodos dictatoriales, es un logro fundamental. Confiemos en el voto popular y en la inteligencia de los pueblos".

Además, el artista, que recibió dos nominaciones para los premios Grammy, les dejó un mensaje desde Nueva York a los latinos que viven en los Estados Unidos: "Lo importante es hacer foco en que la comunidad latina piense sobre su situación real, porque muchos votaron por Trump y creo que eso es un elemento de reflexión ineludible que debe convocar a intelectuales, artistas y filósofos de todos los países. Habría que preguntarse por qué se vota a un presidente que después nos desprecia".

Fuente: Infobae