Finalmente, los Oscar 2019 no tendrán conductor

Unos días después de ser oficializado como el anfitrión de la 91a. entrega de los premios Oscar el comediante Kevin Hart renunció al puesto debido a la reaparición de viejos tuits en los que hacía una serie de bromas homofóbicas.

La producción de la ceremonia se encontró en una encrucijada que según parece resolvió dejando el puesto vacante. A seis semanas de la fiesta -que se llevará a cabo el 24 de febrero-, la Academia de artes y ciencias cinematográficas aun no oficializó su decisión.

Según revela una nota publicada en la revista Variety, los Oscar no tendrán conductor por primera vez en tres décadas. La tarea recaería en un grupo de estrellas que se ocuparían de presentar los diferentes segmentos.

Kevin Hart volvió a confirmar que no hará la conducción- más allá de los esfuerzos de su amiga Ellen DeGeneres para convencerlo en una entrevista que tuvo más efectos negativos que positivos para su carrera- y que no se disculpará de nuevo con la comunidad LGBTQ, los integrantes de la Academia apuestan a un cambio rotundo: una ceremonia sin conductor que también intentará no extenderse más allá de las tres horas de transmisión.





Fuente: La Nación