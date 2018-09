Filtran audios porno de la pareja de Flor Peña y su supuesta amante

Nuevamente Florencia Peña y su pareja, el abogado salteño Ramiro Ponce de León, se ven involucrados en rumores de infidelidad.

La pareja, que tienen un hijo en común –Felipe– debe hacer frente a los dichos de una mujer quien sostiene que tiene mantuvo una relación con Ponce de León desde 2013, año en el que la actriz y el abogado se conocieron.

Eliana Mendoza es una modelo, profesora de zumba y conductora de TV de General Güemes, Salta. Ella asegura tener horas de grabación, llamadas y chats, así como fotos y videos de ambos, de la relación paralela que ambos habrían mantenido.

En ese contexto se difundieron audios de la joven con el abogado que darían evidencia de la relación y donde se escucha un fuerte contenido sexual.

En junio, otra joven llamada Belén González había asegurado que la actual pareja de Florencia Peña y padre de Felipe, quiso seducirla.

“Hace un mes empecé a recibir una serie de toques por Facebook, me dio cuatro toques fácil en menos de 5 minutos, yo le devolví tres. Él me escribe directamente por Messenger y me pide el número”, había dicho en el programa radial de Ulises Jaitt y Gastón Samá El Show del Espectáculo de Radio UrbanaBA.

Vale recordar que cuando anunció su casamiento con Ramiro, Flor Peña había dejado que no creía en la monogamia y que imaginaba tener un matrimonio abierto.

