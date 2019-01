Fernando Burlando adelantó que el sábado habrá una "sorpresa"

Fernando Burlando adelantó que el sábado saldrá a la luz un artículo periodístico que generará una sorpresa en la causa judicial por violación que le inició Thelma Fardin a Juan Darthés.

"Tenemos una nota que puede dar vuelta a la causa. Será un artículo periodístico de un medio importante de nuestro país. Puede ser un dato revelador, a favor de Juan", aseguró el abogado del acusado en una entrevista exclusiva con Roberto Funes Ugarte, enviado especial de C5N a Punta del Este, donde además manifestó que en el hotel "no hubo algo que llamara la atención al personal".

Recordemos que en los últimos días, el letrado encontró a un testigo para defender al actor. "Tengo identificado al testigo clave en Nicaragua que avalaría la postura de Juan. La investigación que hizo gente nuestra en Nicaragua no registra nada y dicen que aparentemente todo fue normal", dijo el abogado desde Uruguay, donde actualmente disfruta de unos días de descanso junto a su familia.

El letrado contó además que fue él quien le aconsejó a Darthés que se fuera a Brasil. "Estamos frente a una situación que claramente muestra a un muerto civil. No creo que Juan pueda volver a la Argentina", señaló.

Asimismo, ratificó que cree en la inocencia del actor. "Creo en la palabra de Juan. Es una posición que tomé a conciencia. Mandé hacer pericias psicológicas y psiquiátricas y para mí fueron fundamentales".

Además, anunció que viajará a Nicaragua en los próximos días. "Estoy esperando la autorización, pero voy a viajar en unos días", afirmó.

Sobre el grupo de actrices que dio a conocer la denuncia penal contra Darthés, Brulando aseguró que "esta posición del Colectivo donde se ve mujeres enojadas en contra del hombre no le hace bien a nadie, no le hace bien a la sociedad. Pretender instalar una guerra entre el hombre y la mujer me parece nefasto", concluyó.