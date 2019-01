Fernando Burlando: “Lo que vivió Darthés es violento”

El abogado de Juan Darthés, Fernando Burlando, consideró que lo que vivió su defendido -denunciado por violación- es “violento, brutal”, ya que tuvo que irse a vivir a Brasil por el escándalo.

En diálogo con Los Ángeles de la Mañana (El Trece), Burlando disparó contra los críticos de Darthés, acusado de violación por Thelma Fardin, y aseguró que el actor está sufriendo.

“La verdad es que no puse un violador en ninguna familia. Me parece que tenemos que hablar con la verdad sin violencia ni profundizar la grieta", declaró el abogado, que también se defendió de quienes lo critican por defender a Darthés. “Atacar a un abogado porque defiende los intereses de alguien me parece muy bajo”, disparó.

"Lo que vivió Darthés en Argentina es violento, brutal. Es un exiliado del país. Se tuvo que ir porque puede sufrir una situación no deseada", sostuvo Burlando acerca del actor que actualmente se encuentra en Brasil.

