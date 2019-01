Facu Mazzei: “Fui víctima de una violación”

El bailarín Facu Mazzei hizo una impactante confesión en Intrusos (América), donde relató que fue víctima de una violación a los 13 años, y contó su fuerte historia.

“Yo de chico también sufrí una situación de violación”, reveló el artista, al hacer referencia a la confesión del abuso sexual que hizo Mery del Cerro, su compañera en el Bailando.

“Me lo guardé muchos años. Por miedo. Yo siempre viví con mí mamá y sentí que le iba a hacer mal, por eso nunca conté nada. Tenía 13 años y no entendía bien lo que había pasado“, declaró Facundo.

Mazzei contó que quien abusó de él fue un alumno de la escuela de ballet de sus padres. “Él me dijo que no diga nada porque mi papá en ese momento era policía federal, y que no podía decir nada porque nos iba a matar“, confesó angustiado.

“Se me explotaba la cabeza. Lo mantuve en secreto hasta que se lo conté hace algunos años a unos amigos. Me costó mucho, fue muy dificil, incluso en mi vida íntima“, reveló Mazzei, que además expresó su apoyo a Thelma Fardin y las demás denunciantes de violación y abuso sexual de la farándula argentina.

Línea telefónica contra el abuso sexual infantil: 0800-222-1717.

Fuente: Exitoína