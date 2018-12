Facebook negocia transmitir Game of Thrones en 2019

Hace tiempo que Facebook viene trabajando en una plataforma de streaming para competir con Netflix. Ya ha dado varios pasos para concretar ese objetivo, pero quizá este sea uno de los más importantes en es este sentido.

Según publicaron en Trusted Reviews, la red social de Mark Zuckerberg está negociando con HBO para transmitir Game of Thrones en su plataforma, aunque aún no hay información oficial y el vocero de Facebook rechazó hacer comentarios al respecto.

Si esto llegara a concretarse, obviamente no sería gratuito. La red social comenzaría a vender a los usuarios suscripciones para ver el contenido Premium, que incluiría no sólo GOT, sino otras series que la plataforma podría adquirir en el futuro.