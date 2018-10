Fabiana Cantilo: "Ahora que renací, no me para nadie"

Fabiana Cantilo vuelve este viernes a Mendoza para presentarse en el teatro Selectro. Parte fundamental de la historia del rock, Cantilo se prepara para llevar sus canciones en un formato a dúo junto a la guitarrista cordobesa Mariana Pellegrino. "El dúo es increíble. Somos dos mujeres muy bestias. Como ella toca folclore se me ocurrió volver a incursionar en ese género, aunque siempre canté folclore y por culpa de las compañías discográficas que siempre me vendieron como pop muy pocas personas lo saben. Yo soy "todop". Canto folclore, tango y rock, que básicamente es el espectáculo que voy a estar presentando este viernes en formato de dos guitarras, bombo y percusión", nos cuenta en dialogo con el programa Cambio de Aire de MDZ Radio.

Los inicios de su carrera se remontan a 1980 cuando comenzó siendo parte de un grupo de rock teatral llamado Bay Biscuits. Luego, Daniel Melingo la invitó para sumarse a Pipo Cipolatti y compañía a Los Twist. "La época de Los Twist fue muy divertida. Era un momento donde nadie ganaba nada, conocimos a Charly García, etc. Después quedamos medios duros todos, literal, y ahí comenzó el problema. Si bien yo entraba y salía de recuperación todo el tiempo, fue todo un delirio", recuerda de aquellos primeros años.

Alejada de Los Twist, y trabajando como corista de Charly, decidió comenzar su carrera solista. "La época cuando grabé Detectives (1985) no fue buena. Sufrí mucho. Luego vino Los Perros Calientes (1988) con Gabi Carámbula y tampoco vendimos nada. Entonces apareció Fito Páez, salvador en su caballo blanco, y me consiguió un contrato con Warner. Así grabamos Algo Mejor (1991) con Fito, que la tiene clarísima, y volví a subir. Con Golpes al vacío (1993) nuevamente bajé. Me fui a Nueva York a grabarlo. Me acuerdo que Gustavo Santaolalla se asustó. Vio una mina demasiado al mango y no aceptó la idea de grabarlo. No vendió mucho. Después, apareció Pedro Aznar e hicimos Sol en cinco (1995), que me fue mejor. Ahí repuntamos de nuevo. Fue re bipolar mi carrera. Igual a mí no me importaba nada. Yo podía vivir con lo puesto. Una vida recontra re mil intensa".

Fabiana Cantilo en la sesión para Detectives, su debut de 1985. Crédito: Andy Cherniavsky.

Tras mucho tiempo en rehabilitación por su adicción a las drogas, hace cinco años que está limpia, ahora lleva una vida saludable. Admite que la cocaína fue uno de sus grandes errores. "Ahora que soy una chica grande no me para nadie. Renací. Estoy muy asombrada de mí, por eso recomiendo que todos estén en sus cabales. No se droguen. La droga detiene. Como yo soy un ejemplo viviente de esta problemática es mi deber decirlo. Ahora estoy muy bien conmigo misma, me valoro un montón. Me ayuda mucho mí recuperación. los “doce pasos”, la terapia que hago, trabajar el ego como los budistas. Además, les digo, olvídense de Freud. Hagan constelaciones, terapia sistémica o biodescodificacion".

En tiempos de empoderamiento femenino comienzan a verse algunas señales de inclusión. Un claro ejemplo fue la llegada de Cantilo, por primera vez en sus 30 años de carrera, a la tapa de la revista de música Rolling Stone.

Ella misma se animó de decirlo en un video grabado para la revista en donde asegura que hasta los propios periodistas se asombraron de su ausencia en la revista durante tantos años. Se trata de una edición que decidió homenajear a uno de los símbolo femenino del rock en un ambiente plagado de hombres.

Con respecto a esto, Cantillo comentó. "Protesté, protesté y me cansé. Y cuando vos te cansas de protestar es cuando aparecen las cosas. Estoy muy agradecida con la convocatoria. Es claramente otra generación de periodistas. Los que me hicieron esta entrevista son todos millennials. Los que estaban enojados conmigo eran otros. Se ve que me llevé alguien puesto. Vos no sabés lo que era yo a los 25 años. Seguramente les daba bronca que fuera linda, talentosa, joven. Nunca supe si fue un hombre o una mujer. Pero había alguien posta que me odiaba y se murió, ya no está más".

