Eva de Dominici contó que fue abusada por un director a los 16 años

Eva de Dominici denunció esta tarde en Intrusos que a los 16 años sufrió "abuso de poder" por parte de un director, del que prefirió no dar su nombre. La actriz relató el hecho a través de un video, en el que contó que la llevó a su productora, que le ofreció ofreció consumir droga, a la que llamaba "Alita de mosca" y que le pidió sacarse fotos "en tetas" para una prueba de cámara para la película. Luego de ese día la siguió llamando insistentemente y le repetía que ella debería estar "agradecida" por la oportunidad que él le estaba dando.

Además contó que nunca le contó esto a sus padres "porque tenía miedo que armen un quilombo fatal y perder mio trabajo. Naturalicé el abuso de poder de un adulto hacia una menor en un ámbito laboral, naturalicé el acoso y el maltrato", dijo Eva.

En el video reconoció que al principio no le creyó a Calu Rivero, a Anita Coacci y a Natalia Juncos cuando denunciaron a Darthés. "Le creí al denunciado, porque lo quería mucho, había sido un gran compañero y se había portado de maravilla con mi familia. Pensé que las chicas estaban confundidas con todo esto del feminismo, cuyo objetivo no llegaba a entender muy bien y hasta me parecía un tanto agresivo. me daba mucha pena el denunciado porque en mi cabeza él estaba viviendo una injusticia".

"No le creí porque yo hasta ese momento había naturalizado todas las situaciones de abuso de poder que había vivido viniendo de los hombres, entre ellas las de este director. Había naturalizado hasta el miedo y la incomodidad que sentía en ese momento".

"Hoy, después de lo que pasó el martes, si este productor estuviera vivo, lo denunciaría. Y junto a Actrices Argentinas eso es lo que queremos, que te animes, siendo mujer, hombre, de cualquier sexo, que te animes a contar. Que no naturalices ninguna situación de maltrato. Que te saques la mierda de adentro y que le hagas un favor a futuras posibles víctimas. Eso es lo que hizo Thelma el martes, cobró valor y transformó el dolor en un cambio para siempre", agregó.

"Y yo te pregunto Juan (Darthés), con todo el cariño que siempre te tuve a vos, a María y a tus hijos: Si hubiera sido como vos decís, una adolescente te toca la puerta de la habitación y cuando entra se te insinúa e intenta besarte… vos como único actor de 45 años, dentro del contexto de la gira teatral de Patito Feo, como los que formamos parte sabemos que era, lo primero que le decís es '¿Estás loca?, vos tenés novio'. ¿De verdad? ¿no intentás protegerla como un adulto responsable? ¿no le avisás a la prodcucción? ¿relamente creés que el problema es que tiene novio? ¿o que tiene 16 años y la responsabilidad la tenés vos?".

Fuente: Teleshow