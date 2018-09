Etchecopar vs Brancatelli: “¡Sos tan imbécil pendejo, forro!”

Luego de la polémica con una dirigente del Movimiento Evita, el periodista Baby Etchecopar volvió a hacer un fuerte descargo pero esta vez apuntó contra el panelista de Intratables, Diego Brancatelli, a quien llamó “imbécil”, “pendejo” y pidió que lo echen de América.

El conflicto comenzó luego de que Brancatelli repudiara la actitud de Baby: “Entiendo que es un periodista que hay que respetar, pero no podemos permitir que un comunicador le diga a una ciudadana loca, tortillera, negra, vaga y renacuajo“.

Ante esto, la repuesta del periodista de Radio 10 no tardó en llegar: “A vos, Brancatelli, que pedís el INADI para mí, ¿te acordás lo que dijiste de Macri la ves pasada?, ¿te acordás cuando intentaste hacer un golpe de estado?, ¡pavote!, ¡pavote!, ¡decí que sos tan pavote que nadie te da bola por pavote!…”

“¡Sos tan imbécil, pendejo, tan imbécil y tan irrespetuoso! A ver si (Daniel) Vila lo echa y Santiago del Moro lo saca de ahí… Brancatelli, a ver si me entendés, a vos los kirchernistas te dijeron traidor, llamá a tu vieja a ver si te quiere, ¡y hablás de mí, forro!…”, remarcó Etchecopar, antes de plantar la duda: “A mi me dijeron que agarró guita, no se si es verdad…”.

Fuente: Exitoína