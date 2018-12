Etchecopar deberá hacer su programa con feministas

Baby Etchecopar firmó una probation y, luego de estar imputado por discriminación y violencia de género, y la Justicia determinó que deberá cederle diez minutos de su programa en Radio 10 a especialistas del feminismo.

La medida será durante cinco meses, y constará de diez minutos semanales para cada figura de distintos ámbitos académicos. El listado de mujeres será elaborado por una fiscalía.

“Me pareció importante que la audiencia de Etchecopar pudiera escuchar otras voces y explicaciones distintas de lo que están acostumbrados a escuchar. Y si esto le sube la audiencia, bueno, mejor, bienvenido sea, habrá más personas escuchando otras opiniones. Es una idea no punitivista y que busca mejorar la tolerancia“, aseguró el fiscal Federico Villalba Díaz en diálogo con Clarín, que además afirmó que Baby no podrá dedicarle improperios a las invitadas porque eso haría caer la medida.

Fuentes: Clarín y Exitoína