Estremecedor: Reina Reech se quebró en vivo

Reina Reech contó la dolorosa historia de vida que atravesó al ser abusada por quien fuera el marido de Ámbar, su madre.

Invitada al programa de Mirtha Legrand este domingo, la productora contó una parte desconocida. “¿Tu mamá lo supo?”, le preguntó Carmen Barbieri, que estaba sentada en frente de ella. “Esa es la parte más dolorosa: ella no me creyó y volvió con él”, dijo Reina, y quebró en llanto.

Luego amplió: "Yo estaba pupila y me llevaron a enfermería porque me enfermé, era todo psicológico. Ella estaba afuera, la llamaron y le dijeron 'esta chica se nos va'. Yo había bajado 16 kilos en 15 dias. Era por no contar, por no decírselo".

"Yo se lo pude decir, y se separó. Pero fue muy duro porque me enfrentó con él, y él decía 'Reinita ¿cómo puede ser que digas esto de mí?'", continuó Reech.

"Ahí Ámbar dio un corte a la relación, yo me recupere y bueno, despues cuando volvió fue muy difícil. Me echó de casa antes de volver con él. Es muy dura la historia. Ella quería tener la casa libre para poder volver. Una mamá que sabe esto no puede volver nunca con esa persona y menos tener contacto. Yo creo entonces que no me creyó", lamentó.

Fuente: Rating Cero