Estos son los estrenos en Mendoza

Nace una estrella

Nueva versión de la película "A star is born" con Bradley Cooper en el rol de guionista, director y co-protagonista del filme; lugar que comparte junto a la famosa cantante Lady Gaga.

Sinopsis: Jackson Maine, un cantante de música country se encuentra en el borde de su decadencia cuando descubre a Ally, un talento desconocido. Paralelamente que inicia un tórrido romance entre ellos, Jack empuja a Ally a brillar en los reflectores, catapultando su estrellato. Sin embargo, la carrera de Ally eclipsa inmediatamente la de Jack, quien cada vez encuentra más difícil lidiar con la desaparición de su gloria.

Christopher Robin

Ahora que ha crecido, Christopher Robin se encuentra atrapado en un trabajo en el que está sobrecargado de responsabilidades, mal remunerado y con un futuro incierto. Tiene a su familia, pero el trabajo le deja poco tiempo para su esposa e hija. Lejos han quedado sus idílicos días de infancia con su oso de peluche amante de la miel y sus amigos. Pero cuando se reencuentra con Winnie the Pooh, su amistad se reaviva, recordándole a Christopher los interminables días de asombro y fantasía infantil compartidos. Tras un desafortunado contratiempo con el maletín de Christopher Robin, Pooh y el resto de la pandilla (incluidos Piglet, Ígor y Tigger), salen del bosque y se adentran en Londres para ayudar a Christopher a recuperar sus valiosas pertenencias.

Escalofríos 2

Halloween cobra vida en esta nueva aventura familiar basada en la serie escrita por R.L Stine donde las criaturas fantásticas creadas por su mente se volvían reales y eran liberados por error.

¿Qué puede pasar?

Comedia argentina que tiene en su elenco la participación del fallecido actor Emilio Disi. Sinopsis: Marito es un treintañero algo inmaduro que aún vive con sus padres. Sin trabajo ni pareja estable, dedica todo su tiempo a sus fallidos intentos de desarrollar un drone inteligente "que ayude a mejorar la calidad de vida en el planeta". Su mamá gana un viaje en un concurso y convence al papá, a tomarse unos días de descanso y concretar así una muy postergada luna de miel. Lleno de recomendaciones, dejan a Marito a cargo de la casa y del local de reparaciones de electrodomésticos de la familia, que es toda una institución en el barrio. Por accidente, Marito pierde los ahorros familiares y, junto a su mejor amigo Peter, hacen lo imposible para recuperarlos, mientras siguen adelante con su plan original de aprovechar la ausencia de los padres de Marito para organizar una fiesta con mucho alcohol, ningún control y "alguna chica que se llame Kimberley".

Familia sumergida

Es verano en la ciudad de Buenos Aires, vacía y calurosa. La hermana de Marcela acaba de morir, y ella hace su duelo, mientras debe enfrentarse a desarmar esa casa. Un joven amigo de su hija aparece en su vida dispuesto a ayudarla, y su presencia da lugar a viajes y aventuras juntos. En sus confusos días, se entrecruzan personas y conversaciones de otro tiempo que la interpelan, mientras la inminencia de su vida cotidiana la acecha.

Marilyn

Co-producción entre Chile y Argentina, del director Martín Rodríguez Redondo. Sinopsis: Marcos, un peón de campo de diecisiete años, descubre su sexualidad en un ambiente hostil. Apodado Marilyn por otros adolescentes del pueblo, es objeto de deseo y discriminación. En un clima de creciente opresión, acorralado por su familia y por el pueblo, Marcos se verá confrontado a la imposibilidad de ser quien quiere ser.

El repostero de Berlín (Cine Universidad / Nave Universitaria)

Esta multipremiada ópera prima cuenta la particular historia de amor entre un ingeniero israelí que viaja seguido a Berlín, y un pastelero que maneja una confitería en dicha ciudad. El israelí, que está casado y tiene un hijo, no parece estar dispuesto a asumir su relación con el repostero, quien empieza a llamarlo por teléfono insistentemente. Al no recibir respuesta, y tras enterarse de una trágica noticia, el pastelero decide viajar a Jerusalén.

The Cakemaker / Israel-Alemania / 2018 / 113 minutos / Apta para mayores de 16 años / Dirección: Ofir Raul Grazer / Con: Zohar Shtrauss, Sarah Adler, Tim Kalkhof, Roy Miller.

Días y horarios de exhibición (El repostero de Berlín): viernes 12 y sábado 13 a las 21:30, domingo 14 a las 20:30 (Sala Azul).