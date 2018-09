Estos son los estrenos en Mendoza

Historias de ultratumba

El escéptico profesor Phillip Goodman se embarca en una misión terrorífica cuando se topa con un archivo perdido hace tiempo que contiene detalles de tres casos inexplicables de fantasmas.

Ghost Stories / 2018 / Reino Unido / Terror / 97 minutos / APM13 / Dir.: Jeremy Dyson y Andy Nyman / Int.: Martin Freeman, Alex Lawther, Nicholas Burns, Jill Halfpenny, Andy Nyman.

La casa con un reloj en sus paredes

Lewis es un niño huérfano que se muda a la casa de su tío. Pese a que todo parece normal, ese hogar, su tío y su vecina esconden muchos secretos. El extraño tic-tac de un reloj resonando por las paredes de la casa inquieta al pequeño, lo que lo lleva a intentar descubrir los misterios ocultos. Sus descubrimientos desembocan en la apertura de un portal a otro mundo plagado de criaturas mágicas que provocará la destrucción del nuestro si no logra detenerlo a tiempo.

The House with a Clock in its Walls / Estados Unidos / Terror, Fantasía / 105 minutos / ATP / Dir.: Eli Roth / Int.: Cate Blanchett, Jack Black, Owen Vaccaro, Kyle MacLachlan, Lorenza Izzo.