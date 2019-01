Estos son los estrenos de enero para ver en familia

Durante las vacaciones, organizar programas se vuelve un trabajo diario. La ida al cine es una buena excusa para compartir un buen momento de distensión en familia. Además, para los afortunados que están de vacaciones fuera de su hogar, el cine siempre es un buen plan para los días de lluvia.

Afortunadamente, los estrenos no se toman vacaciones. Por eso, acá van algunos recomendados que prometen diversión para grandes y chicos.

Wifi Ralph

La esperada secuela de Disney-Pixar de Ralph el Demoledor finalmente llegó a la pantalla grande el 3 de enero. En esta nueva entrega se amplía el mundo de los videojuegos y se aventura en el universo de Internet. Apta para adultos. Para los chicos, es una gran secuela al éxito de 2012.

Dragon Ball Super: Broly

Akira Toriyama, creador de esta exitosa franquicia, promete la reinvención de Broly como protagonista antagónico de Goku. La película tiene todo los condimentos que pueden esperarse del universo de Dragon Ball: acción, traición y honor.

Fecha de estreno: 10 de enero

Spider-Man: un nuevo universo

Esta película plantea que existen tantos Spider-Man como universos y dimensiones. Lejos de los clichés propio de los superhéroes, el film animado propone personajes humanizados y un guión ingenioso. Con un flamante Globo de Oro a "Mejor película animada" bajo el brazo, esta película sigue los pasos de Miles Morales, un joven neoyorquino devenido en Spider-Man que, con la ayuda de Peter Parker, deberá encontrar la forma de trabajar en equipo con sus colegas de otros universos.

Fecha de estreno: 10 de enero

El regreso de Mary Poppins

Uno de los estrenos más esperados del año. Esta secuela del tesoro de Disney de 1964 promete. Ahora, la difícil tarea de alcanzar la talla de Julie Andrews cae en manos de Emily Blunt. Otras figuras pesadas como Lin-Manuel Miranda, Meryl Streep, Colin Firth y el mismísimo Dick Van Dyke van por todo. Esta vez, la extraordinaria niñera visitará el hogar de los ya adultos Jane y Michael Banks para recordarles que la magia está intacta.

Fecha de estreno: 24 de enero

The Death of Superman y Reign of the Supermen

Este film dividido en dos partes es la propuesta de Warner para pasar el verano inmerso en el universo animado de DC. Ambas películas se estrenan el mismo día. En esta ocasión, la Liga de la Justicia acudirá a los inigualables poderes de Superman para hacerle frente a la amenaza de Doomsday.

Fecha de estreno: 24 de enero

Cómo entrenar a tu dragón 3

Quienes hayan disfrutado de las primeras entregas estarán ansiosos por este próximo capítulo. Al igual que sus predecesoras, la tercera película de Dreamworks y Universal está animada en 3D y promete tanto éxito como el que lograron las primeras dos. Luego de casi 5 años de espera, el nuevo capítulo cuenta con las voces estelares de Jay Baruchel, Cate Blanchett, Craig Ferguson y América Ferrera.

Fecha de estreno: 31 de enero