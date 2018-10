Estas son las mejores series de Netflix según sus usuarios

Netflix no solo cambió la manera de consumir televisión a nivel global, sino que además se dedicó a producir su propio material original. Pero, ¿qués es lo mejor que hizo el servicio de streaming?

A través de Rotten Tomatoes, los usuarios de la popular plataforma votaron su serie favorita y la ganadora fue Stranger Things. En segundo lugar, la gran sorpresa fue Daredevil, aunque no fue una decisión tan unánime; mientras que Black Mirror se llevó el tercer puesto. Orange is the New Black y The Crown también lograron destacarse en el cuarto y quinto puesto respectivamente.

¿Cuál es tu serie preferida ?