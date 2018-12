Estas fueron las diez películas argentinas más vistas del año

Con algo más de 6,5 millones de espectadores, el cine argentino sumó 500.000 tickets más que en 2017 y su market share pasó del 12,8 al 14,6 por ciento (muy similar al de 2016).

En total se registraron casi 220 estrenos nacionales (incluidas las coproducciones) y solo uno superó el millón de entradas ( El Ángel, de Luis Ortega, con 1.335.000 y el séptimo lugar en el ranking general). Además, apenas 10 títulos pasaron la barrera de los 100.000 tickets.

Los protagoniistas estrellas ayudaron a las buenas repercusiones de El amor menos pensado (con Ricardo Darín), Re loca (con Natalia Oreiro) y Mi obra maestra y Animal (ambas con Guillermo Francella). El Potro: lo mejor del amor superó el medio millón de tickets, pero no pudo repetir la excelente performance de Gilda: no me arrepiento de este amor, mientras que Acusada; Perdida; Bañeros 5: lentos y cargosos; La quietud, de Pablo Trapero, y Las grietas de Jara estuvieron por debajo de las expectativas. En cambio, El último traje (65.000 entradas) y Rojo (casi 35.000) resultaron pequeñas sorpresas en un mercado siempre complicado para la producción argentina.

Fueron 50,3 millones de espectadores en 2015, 48,8 millones en 2016, 47,6 millones en 2017 y 44,6 millones en este 2018. Ya son, por lo tanto, cuatro años consecutivos en baja para una taquilla argentina que, si bien resiste la fuerte caída en el consumo y la competencia tanto de la piratería como del creciente boom del streaming legal, todavía parece no haber encontrado un piso.

Los tres millones de tickets menos vendidos este año respecto del anterior significaron una merma del 6,3 por ciento en la concurrencia, una caída bastante menor que en otros rubros de la cultura, pero lejos de las cifras récord que se han registrado en 2018 en los cines de grandes mercados, como, por ejemplo, los de Gran Bretaña y los Estados Unidos.

Los ingresos por venta de entradas (que hoy significan para los dueños de las salas una facturación mucho menor que el rubro de comida y bebida) pasaron de 4830 millones a unos 5600 millones de pesos, y el precio promedio del ticket aumentó de 101 pesos en 2017 a 125 pesos en 2018 (un incremento bastante menor que la inflación), según los datos de la consultora Ultracine analizados por el sitio La Nación.

Las 10 películar argentinas que más recaudaron (entradas vendidas)

El Ángel 1.335.000

El amor menos pensado 770.000

Re loca 745.000

Mi obra maestra 720.000

El Potro: lo mejor del amor 535.000

Animal 460.000

Acusada 370.000

Perdida 265.000

Bañeros 5: lentos y cargosos 150.000

La reina del miedo 125.000