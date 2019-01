Entre el amor y la bronca: Gianinna Maradona habló de la salud de Diego

Tras la internación de Diego Maradona en la Clínica Olivos, donde le realizaron varias resonancias en las rodillas, lo que generó muchas especulaciones sobre su estado de salud, su hija Gianinna habló al respecto.

A través de sus redes sociales, escribió: "Gracias por todos los mensajes lindos que me mandaron preocupados por la salud de mi papá”.

Luego se refirió a las versiones que aseguraban que su padre se encontraba grave: “Cuando se inventan cosas así, al principio me genera mucha bronca. Después me doy cuenta cuántas personas me quieren y me llaman para saber cómo estoy, cómo está mi viejo y me llenan de amor, borrando lo feo que me hayan generado”.

“Gracias infinitas. Entiendo que el problema no es del comunicador, sino de quien inventa la no noticia”, concluyó furiosa.

