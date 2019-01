En su vuelta a la tv, Mirtha confesó que tiene una adicción

Mirtha Legrand abrió en la noche del sábado a la temporada 51 de su ciclo con las ya tradicionales cenas, como cada verano, en Mar del Plata. La conductora protagonizó uno de los momentos más divertidos de su primer programa del 2019, cuando reveló un dato que generó su propia risa y la del resto de los comensales. "Me hice adicta al WhatsApp", admitió.

Al volver de una pausa comercial, la Chiqui interpeló a Facundo Moyano, uno de sus invitados. Primero le elogió la camisa que tenía puesta, pero luego le preguntó una y otra vez quién le había enviado los mensajes que había estado respondiendo durante el corte. La conductora, ni lenta ni perezosa, sospechaba y dio a entender que se refería a un posible texto de Susana Giménez.

El hijo de Hugo Moyano es vinculado desde hace mucho tiempo con la otra gran diva de la televisión argentina. Incuso, Facundo admitió que tiene una gran relación, pero para salir del momento incómodo aclaró que no recibió uno, sino "muchos mensajes" de diferentes personas. "Le mandamos un saludo a Susana, que es una gran amiga", dijo el diputado nacional.

Fue entonces cuando Mirtha reveló un detalle de su vida íntima que muchos no conocían: "Me hice adicta al WhatsApp. No he sido adicta a nada durante mi vida, pero ahora me hice adicta a esto", aseguró la conductora, dejando en claro que usa las nuevas tecnologías.

José María Muscari, otro de los invitados a su programa, le preguntó qué es lo que tanto le gustaba de la aplicación para enviar mensajes, a lo que ella respondió: "Porque me comunico, tengo la oportunidad de decirle a mucha gente que la quiero, a gente que nunca se lo había podido decir".

"Me encanta, me inspira. Con gente del ambiente que nunca tuve gran relación, le comento cosas mías, es un acercamiento fabuloso", añadió la Chiqui, que además contó que se queda hasta altas horas de la madrugada utilizando la aplicación: "Con Susana hemos intercambiado mensajes a las 3 o 4 de la mañana".

Connie Ansaldi, que también compartió la cena, le consultó si también utilizaba los emojis, pero la diva lo negó. "No, eso no, tampoco me pidan tanto", dijo, entre risas.

