Elocuentes gestos de Cinthia Fernández tras ser despedida en vivo

Claramente no fue un buen año para Cinthia Fernández. Luego de iniciarle una demanda por alimentos a Matías Defederico, la concursante del Bailando fue despedida de Involucrados.

El lunes, Sol Pérez hizo una especie de prueba en vivo como panelista y al final del programa Mariano Iúdica festejó que se sumara al equipo junto a Cinthia. Incómoda, la bailarina le dijo que a ella la echaban y Sol aclaró que se incorporaría formalmente a partir de enero.

y mientras tanto... que falta de empatía por parte de algunos con @cinthifernandez. Fue una de las primeras en denunciar abusos en el medio. Pero ahí el colectivo no llegaba. hoy no le renovaron el contrato, y delante de ella mostraron la nueva contratada. LLegó el colectivo? — Mariana Lestelle (@MarianaLestelle) 18 de diciembre de 2018

En Twitter, no se quedó callada. "¡Gracias por tu apoyo y el de todo la gente! Muchas gracias. Me sentí muy triste", le respondió a Mariana Lestelle. Además, despegó a la ex chica del clima de la polémica. "Pobre Sol, es una buena compañera, no tiene nada que ver", escribió.

Gracias por el halago . Pobre Sol es una buena compañera no tiene nada q ver — Cinthia Fernandez (@cinthifernandez) 18 de diciembre de 2018

El martes, Cinthia participó del programa pero se notó su malestar. Incluso, cuando Iúdica se se estaba despidiendo, ella no aplaudía como el resto de sus compañeros.