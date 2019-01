El rumor que enfureció a Lali Espósito

Lali Espósito sigue creciendo a pasos agigantados en su carrera musical. Gracias a su hit Sin querer queriendo, que realizó junto a los hermanos Mau y Ricky, la cantante cruzó fronteras y es reconocida en otros países.

A raíz de su éxito, las revistas Paparazzi y Pronto aseguraron que la joven se iría a vivir a Miami, Estados Unidos, junto a su novio Santiago Mocorrea para continuar con su profesión y porque, además, su disquera se lo "exigía".

Al enterarse de esta versión, Lali salió con los tapones de punta en su cuenta de Twitter y aclaró: "Che, me encuentro en revistas 'contando' que me voy a vivir a Miami con mi novio porque mi disquera 'me lo exige'.... Cosa que jamás dije porque jamás hice esas notas porque además no es verdad. Pensé que las info se chequeaban pero...".

Fuente: Diario Show