El rock mendocino copa el Le Parc

La Secretaría de Cultura invita a disfrutar del festejo por el Día de la Primavera y del Estudiante, en el Espacio Cultural Julio Le Parc, ubicado en Mitre y Godoy Cruz, de Guaymallén. Será el viernes 21, desde las 13 hs. con entrada libre y gratuita.

La propuesta tendrá como atractivo principal la presentación de las principales bandas mendocinas de rock, que copan la cartelera actual. Además, estará Emmanuel Horvilleur, conocido por formar parte del grupo Illya Kuryaki & the Valderramas.

Los grupos que subirán al escenario son Té con King Kong, Spaghetti Western, Gauchito Club, Mímesis, A tu Luz, Los Objetos Inanimados, Huge the Cara, Mi amigo Invencible, Trébol Kawasaki, Estanzuela Sound System y Pasado Verde.

Además, el festejo contará con la presencia de DJ, food trucks, street art y una feria de indumentaria.

Desde luego que una de las grandes innovaciones del evento será el escenario en 360°, que permitirá tener una vista preferencial desde cualquier punto del espacio. Además, habrá seis pantallas gigantes y un circuito cerrado de TV con entrevistas en vivo a todas las bandas que allí se presentarán.

Las bandas

Pasado Verde: tras un año intenso que terminó posicionándolos como lo más escuchado en Mendoza, según el mapa de reproducciones de Spotify, la banda se prepara para lanzar próximamente su cuarto trabajo de estudio.

Integrado por Exequiel Stocco (voz, guitarra y sintetizadores), Fabricio Potenzone (guitarra), Franco Santillan (bajo), Joaquín Ferreira Nazar (guitarra) y Leonardo Lemoli (batería) , cuentan en su discografía con la trilogía: “Para crecer y olvidar” (2007), “Fuimos y Seremos” (2012) y “Fuego y Flora” (2016).

Spaghetti Western: luego de varios años recorriendo los escenarios de la provincia, el conjunto que conjuga el funk, el soul, el hipo hop y los derivados del jazz, consolidó su presencia en la escena con su festejado álbum debut lanzado en 2017. Spaghetti Western actualiza estos géneros con las poderosas voces de Francisca Figueroa y Rocío Barboza y las interpretaciones instrumentales de Nahuel "Chino" Lim (Batería y Percusión), Gonzalo Corseda (Guitarra), Ricardo "Tapa" Bernaldo de Quirós (Bajo) y Manuel Lobos (Piano).

Gauchito Club: nacidos a fines de 2015 como una propuesta musical distinta en la escena local lanzaron este año su primer disco de estudio, “Guandanara”. La banda está compuesta por Gabi Nazar, voz líder, cuatro venezolano y guitarras; Sasha Nazar, voz líder y guitarra; Julián Bermejo, guitarra; Nahuel Chandia, percusión; Manuel Nazar, en batería y voces, y Toby Deltin, bajo y voces.

Mi amigo invencible: el grupo sigue combinando el sonido pop con el disfrute del baile folk. Con 10 años de historia y 6 discos editados, el sexteto mendocino se consolidó como pionero de su región al abrir las puertas a nuevos solistas y bandas, como parte de la generación que está renovando el rock argentino.

La banda está integrada por Mariano Di Cesare (guitarra y voz), Mariano Castro (voz), Nicolás Voloschin (guitarra y voz), Arturo Martín (batería), Juan Pablo Quatrini (bajo) y Leonardo Gudiño (percusión).

Huge The Cara: con dos interesantes discos de estudio en su haber - “Mexico on the Moon” (2015) y “Pakanusa” (2017) - la banda integrada por Marce Conno (voz), Emi Ramírez (guitarra y coros), Beto Pincolini (bajo), Martín Fernández (batería y coros) y Lucho Guiñazú (sintetizadores) mantiene su característico sonido indie rock con acercamientos funk, disco, pop y psicodelia que provocan que cada show sea una verdadera fiesta.

Té con King Kong: a la espera de su debut discográfico, este trío integrado por Eve Calletti (voz y guitarra), Paula Sánchez (voz y teclados) y Silvina Ormeño (bateria) demuestra el gran potencial del empoderamiento femenino en la escena musical nacional.

Los Objetos Inanimados: con seis años de historia en la escena, el cuarteto conformado por Cristián Chavarri (voz y guitarra), José de Diego (batería) y Vincent Pierre Armel (bajo y coros) propone una combinación de todos los elementos del art rock, en canciones sencillas. Tienen dos interesantes discos producidos: “Disco Escapista” (2013) y “Nuevas tormentas de Verano” (2015).

Trébol Kawasaki: luego de un tiempo de búsqueda y experimentación, uno de los nuevos y prometedores exponentes de la creciente escena mendocina presentó en en junio pasado su primer disco de estudio “Subiendo Volumen”. La banda oriunda de Guaymallen está conformada por Ezequiel Espeche (guitarra y voz), Enrique López (bajo) y Julián Cardozo (batería). Con un formato original de power trío el grupo tiene una gran impronta de hard rock, blues, funk, pop e indie.



Mímesis: banda de pop rock integrada por David Levy (voz y guitarra), Sol Fuentes (teclas y coros), Antonella Loggia (bajo) y Nicolás Marenco (batería). A finales de 2017 presentaron el single "Impulsos" como adelanto de lo que será su primer trabajo de estudio.



A tu Luz: Horacio Campos, Juan Correa, Facundo Correa y Silvina Ormeño integran esta banda folk experimental que el año pasado presentó su primer disco de estudio titulado “Disco de invierno”. Desde la autogestión lograron grabar dos EP “A tu luz” (2009) y “SUPE: Base Cerro” (2015).

Estanzuela Sound System: DJ Leo encara con Estanzuela Sound System un proyecto muy personal que va mutando dependiendo del lugar y la fecha. Puede ser una plataforma compuesta por él, Chelo, Lity y Di Style; pasando por una banda conformada por músicos invitados de la talla de Lucca Beguerie Petrich, Gabi Orozco (ambos de Usted Señálemelo), Yuyo Iglesias (bajo) y Mauri Jara (teclado); o básicamente él con su Mac pinchando pistas sobre una base de hip hop. Un proyecto que va mutando, siempre guiado por su intuición.

Emmanuel Horvilleur: luego del regreso de Illya Kuryaki & the Valderramas, este 2018 encuentra a Horvilleur retomando su carrera solista con el lanzamiento de "El hit" y "Somos nosotros", el segundo corte de esta nueva etapa.