El polémico comentario de Mauricio D'Alessandro

El abogado Mauricio D'Alessandro brindó su opinión respecto al feminismo que provocó una discusión con las mujeres invitadas a la mesa de Mirtha Legrand: las periodistas María O'Donnell, Nancy Pazos y Teté Coustarot.

"El 'Ni una menos' tuvo una alta carga ideológica. Detrás del tema de género se escondía una visión afín al gobierno K. Es absolutamente así. Hoy ya no pasa", expresó el abogado, quien fue inmediatamente interrumpido por Coustarot: "No, no fue así". Por su parte, Pazos también intervino para aclarar el panorama. "Nada que ver, la ideología de género tiene que ver con el género, no con ideología política". Asimismo, O'Donnell se sumó a la discusión para hacer una salvedad. "Dice que es un movimiento filo kirchnerista. No tiene nada que ver".

"Hubo un montón de mujeres, que no se identificaban con el kirchnerismo que impulsan el 'Ni una menos'", explicó Teté. "Cuando vos decís lo de la carga ideológica, lo decís para desmerecer el 'Ni una menos'. No conocés a las mujeres que lo organizaron". "Más o menos, porque fui a una marcha", retrucó D'Alessandro.

"Todo es ideológico, es como decir: 'Es político'. Es polis: influir sobre la agenda pública. Por supuesto que las mujeres que nos movilizamos en contra de la violencia machista tenemos una ideología que tiene que ver con terminar con un patriarcado, una relación de fuerzas y cambiar la cultura. Entonces, hay una ideología. Vos lo que estás diciendo es que fue bajo una ideología poniendo un manto de una segunda intención de kirchnerismo agazapado detrás del 'Ni una menos', dijo O'Donnell sobre el tópico de debate. "Las marchas [del 'Ni Una Menos'] fueron multitudinarias, con mujeres de todas los partidos. No conocés bien el tema", sumó