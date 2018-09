El peor momento de Araceli González

Este lunes, el periodista Ángel De Brito anunció una triste noticia. Rosa Juana Monteferrario, madre de la actriz Araceli González, falleció por la tarde luego de haber luchado contra la enfermedad del lupus.

Falleció la mamá de @araceli_g un abrazo enorme, para toda la familia ❤️ — ANGEL (@AngeldebritoOk) 10 de septiembre de 2018

Días atrás, Araceli había anunciado que su mamá estaba internada por la dura enfermedad que padecía desde hace años. En la última semana, Rosa había sufrido una recaída y según trascendió, se encuentraba en coma inducido. Desde ese momento, Araceli estaba a su lado en todo momento.

Ara publicó en su cuenta de Instagram una foto junto a su mamá con un emotivo texto.

"Mamita linda! Luchadora, guerrera, madraza! Como te voy a extrañar!!!! Tantoooooo! Sentimientos encontrados! Sonrió recordando nuestras carcajadas y emociones de vida! Y te lloro porque no escucharte será muy doloroso! Te recuerdo así! Parada! Firme! Peleándola! Te acordas lo que te dije?!: con los puños!!!!y así la peleaste! Tu fuerza potencia la mía, queda en mi! Estas dentro mío!!!!!! Tu alma está dentro mío! Te siento! Graciassssss por hacerme tan feliz! Graciasssssss por entregarte tanto como madre! Nadie pudo ser más madre que vos!!!!!! Despertare pensándote! Y que se cuide el mundo yo me quede con tu fuerza! Con tu valentía! Con tu dignidad! Me quedo con tu sonrisa! Ella... la mas bella! ❤️ #RoJuanaMonteferrario QEPD"

Fuente: Exitoína