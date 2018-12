El notable cambio de look y actitud de Sol Pérez

"La pose Sol Pérez" ya es una marca registrada. La panelista de Los especialistas del Show es una usuaria activa de las redes sociales, principalmente Instagram. La rubia utiliza la plataforma social para compartir sus diferentes conjuntos para la televisión, producciones y trabajos, como también, algunos momentos con amigos.

Sin embargo, la "ex chica del clima" no deja de sorprender. En esta oportunidad, no fue por su físico sino por el cambio de look en su ropa y la modificación en el estilo de su publicación, en donde se la puede ver sentada en un banco de un aeropuerto, con un pantalón blanco veraniego, un top cuadrille corto con vuelos y las zapatillas con plataforma furor de estos tiempos.

Alejada de la pose que la distingue en fotografía - de espalda con una pierna estirada hacia atrás -, los tacos, vestidos con tajos y minifaldas, la rubia descolocó a sus seguidores quienes, en su mayoría, aseguran "no haberla reconocido". Luego de su publicación, Pérez recibió catarata de comentarios: "Que linda", "Sin mostrar tanto sos mucho más linda", "Quiero que seas mi novia", "Sos muy linda al natural" fueron alguno de ellos. ¡Una bomba!

Fuente: Diario Show