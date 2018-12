El mensaje que Darthés le envió a sus familiares y amigos

Luego de que Thelma Fardín denunciara penal y públicamente a Juan Darthés por violarla cuando tenía 16 años, el actor emitió unas palabras a su circulo íntimo en donde hace una reflexión.

Así lo mostró Intrusos este jueves por la tarde quien difundió las palabras del acusado. "La verdad que es muy triste lo fácil que es darle retuit, o publicar algo en su historia sin medir las consecuencias de sus actos. La gente juzga con un mínimo de conocimiento sobre una cuestión, con solo ver un video de un minuto, con solo un comentario. Todos buscamos justicia, que se haga el bien social y lo único que estamos logrando es herir a una persona, arruinar su carrera y separar a su familia", comunicó.

La palabra de Juan Darthés a su grupo de amigos e hijos



"No es mejor defender a una "mentirosa" que a un "violador". Busquemos justicia" #EnAmerica - https://t.co/hqVVHvyYqh pic.twitter.com/ELM8JHLqr7 — América TV �� (@AmericaTV) 13 de diciembre de 2018



Y continuó: "Creo que lo correcto es dejar que la justicia haga su trabajo, que pruebe la veracidad o falsedad de los hechos y en base a eso generar un movimiento social. Y no, no es mejor defender a una 'mentirosa' que a un 'violador', porque si de hecho, la persona resulta ser inocente realmente, la consecuencia de los actos que no cometió, ya habrán destruido su vida".

"Como sociedad busquemos justicia, defendamos nuestros derechos, ayudemos a concienciar, a establecer límites, mejorar la educación sexual pero no a costa de la vida de una persona que hoy es inocente", concluyó.

Fuente: Diario Show