El llanto de Mercedes Ninci por la crisis: "No nos alcanza la plata"

Con la voz entrecortada y lágrimas en sus ojos, Mercedes Ninci lloró en televisión al hablar de la crisis económica que atraviesa Argentina.

La panelista de Todas las tardes, el ciclo que conduce Maju Lozano por la pantalla de El Nueve, no pudo evitar mostrarse conmovida mientras en el ciclo se debatía sobre los aumentos. "Me angustia mucho todo esto. No es que lo veo en la calle. Es lo que siento. Me pasa a mí y nos pasa a todos los que no somos ricos, y también a los que no tienen laburo", se lamentó la periodista, que también le hizo un pedido público al gobierno de Mauricio Macri. "Yo lo voté porque no quería al ladrón de (Daniel) Scioli ni todos los que nos vinieron robando", contó.

"Que se dé cuenta que no podemos más, que no nos alcanza la plata. No es que no queremos pagar, es que no nos alcanza. ¡Se tienen que dar cuenta!", agregó quien detalló que se siente una "privilegiada" por tener tres trabajos. Aun así, asegura que no llega a fin de mes.

Por otro lado, comparó la situación actual de Argentina con la de Venezuela, más allá de las diferencias políticas. "No podemos más. Somos el quinto país con más inflación del mundo, después de países que están en guerra y de Venezuela. También así podemos terminar como Venezuela. No tenemos la ideología, estamos en la vereda de en frente, pero con esta política económica también podemos terminar con la hiperinflación de Venezuela", sostuvo.

Ninci hizo hincapié en que conoce a Macri y a gran parte de quienes lo acompañan en el Gabinete pero destacó el mal momento que siente porque no le alcanza el dinero. "Les pido que piensen en la gente. Yo estoy todo el día trabajando y estoy angustiada por la situación económica. Porque yo también lo vivo. La gente cree que los periodistas somos ricos, pero estamos re ajustados y sufrimos igual que la gente", concluyó la periodista.

Fuente: Teleshow