El incómodo momento de Pampita en su vuelta al Bailando

Este viernes, Carolina “Pampita” Ardohain regresó al Bailando 2018 como jurado suplente por la ausencia de Florencia Peña. Luego de su salida del ciclo que conducía en Telefe y KZO, la modelo reapareció en el programa de Marcelo Tinelli y habló de su relación con Pico Mónaco, se reconcilió con Ángel De Brito y anunció su nuevo ciclo que saldrá desde octubre por el nuevo canal NET.

Enseguida, Marcelo fue contundente: “Ya que te tenemos acá hay otra cosa que queremos saber. Con Pico Mónaco, ¿seguimos en pareja?”.

“Yo sé que todos quieren saber pero los temas sentimentales es como una puerta que cerré”, respondió. Y agregó: “Me lo voy a guardar para mí y por un tiempo será así. No es algo definitivo pero prefiero, porque se metió mucho lo mediático en mi pareja en ese momento y de ahora en más lo voy a mantener así, en lo personal”.

“Espero que entiendan, sé que los noteros están haciendo su laburo, he estado del otro lado, he sido notera también y son un montón de años donde siempre paré y tuve la mejor onda. A veces uno necesita esto, privacidad, silencio y ojalá me lo puedan respetar porque no es mala onda, sino algo que yo necesitaba“.

Recordemos que semanas atrás, furiosa por las versiones sobre su pareja, la modelo sacó a relucir todo su enojo contra Los Ángeles de la Mañana y les espetó: “Son la peor mierda de la tele“. Luego de ese episodio, su relación con los noteros se tornó más tensa de lo habitual.

En plena pista, el conductor le pidió a Ángel de Brito que se acercara y se dieran un abrazo en plan de reconciliación. Un momento que revolucionó las redes.

Marcelo luego le preguntó a De Brito por la situación sentimental de Pampita: “Hoy estuvieron a la tarde juntos en Palermo, se encontraron, charlaron, se abrazaron”, explicó el periodista.

“La verdad es que cuando yo tenga algo lo voy a contar, tengo mis redes”, señaló Ardohain y De Brito le repreguntó el motivo que la llevó a guardar silencio. “Me afectó mucho que los medios se metieran. Hicieron bastante daño a una relación que podía transitar las cosas de otra manera. El escrutinio, las opiniones, los romances inventados siempre hacen mucho daño y, por más que uno esté hace muchos años, te afecta”.

“En ese momento cerré la puerta porque lo necesitaba pero ahora ya me voy a quedar así hasta que me sienta segura, hasta que lo sienta de corazón”, concluyó.

