El gran paso de Tauro y su novio tras dos años de noviazgo

Marcela Tauro contó que para este 2019 ya tiene planes de convivencia con su novio, el rosarino Martín Bisio, con quien sale hace un tiempo.

"Martín viene a Buenos Aires los jueves y vamos a Rosario, o él se queda hasta el lunes. Me encantan su ciudad y su familia. Sus padres son divinos conmigo y con Juan Cruz", comentó la panelista de Intrusos a Revista Gente.

Y agregó: "Con él siempre tratamos de buscar la manera de encontrarnos y pasar buenos momentos. De todos modos, la convivencia ya entra en nuestros planes, tal vez para este mismo año".

Además, se refirió a la diferencia de edad entre ambos (22 años): "Yo tenía muchos pruritos con eso. Pensaba en los comentarios que circularían. '¡Mirá a la Tauro manteniendo a un pendex!'. Pero Martín me dio confianza y me enseñó a sentirme cuidada como nunca lo había estado en mi vida".

"En la intimidad él me hizo superar todos los complejos que tenía con mi cuerpo. ¡Al principio me daba vergüenza desnudarme delante de él! Sin embargo, es tan cariñoso que no tengo dudas de haber encontrado al compañero que siempre soñé", cerró Tauro.

Fuente: Primicias Ya