El fuerte descargo de Maru Botana: "Quiero mujeres formadoras de hermosas familias"

La semana pasada los seguidores del popular Instagrammer Martín Cirio - más conocido por La Faraona - llenaron de agresivos comentarios la cuenta de Instagram de Maru Botana, luego de que Cirio había aludido a la cocinera en sus stories y la apodó Batana: "No puedo parar de ver sus historias. ¿Por qué está tan arriba esa mujer? Aparte yo me imagino que apaga la cámara, se saca esa sonrisa y empieza a darle cinturonazos a los hijos", expresó Cirio, generando así que sus fans dejaran chistes en la red social de la cocinera. "Ya se están pasando. No es gracioso. Es violento. Hoy vi todos los mensajes por primera vez y me doy cuenta de la cantidad de comentarios espantosos", expresó Botana en el sitio Big Bag News.

Luego, la cocinera decidió ampliar sus declaraciones y publicó en Instagram un extenso texto en el que aludió a diferentes tópicos, desde la lucha por la legalización del aborto legal, seguro y gratuito - causa a la que se opone rotundamente - hasta los casos de corrupción que afectan al país. "Qué mezcla de tristeza y agradecimiento, ¿qué nos pasa argentinos que estamos tan agresivos que no nos respetamos, que todo es una guerra? ¿Por qué no nos unimos y tratamos de que todo salga para adelante? (...) ¡Hoy si no criticás, te reís del otro o peleás no existis!", comenzó Maru en su descargo, en el que también sorprendió con una denuncia. "Ayer mientras estaba en [la feria gastronómica] Masticar, atropellaron a uno de mis perritos y lo dejaron tirado a una cuadra de mi casa, ¿qué clase de ser humano puede hacer eso, seguir de largo?", se preguntó.

Posteriormente, se refirió a la despenalización del aborto: "¡Terminemos con los pañuelos verdes y celestes! ¡Luchemos por la vida! Por una Argentina diferente, donde seamos humanos con corazón y donde la mujer tenga el papel importante que debe ocupar en la sociedad. Yo quiero una Argentina con mujeres sonrientes con mucha vida, luchadoras y formadoras de hermosas familias", enfatizó.

"Quiero un país con más educación , con gobernantes que no nos roben, que se pongan los pantalones y que sean leales a su país y su gente, quiero poder creer. Hoy sigo levantando los brazos y agradeciendo a la vida todo lo que me dio que no es nada fácil pero tengo fuerzas y corazón para luchar y seguir adelante", expresó Botana, para concluir: "Perdón a todos los que molesto y gracias infinitas al amor de tantos".