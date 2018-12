El enigmático mensaje de Gianella Neyra

Gianella Neyra aún no dio declaraciones al respecto acerca de la investigación que afirma que fue acosada sexualmente por Juan Darthés en el año 2004, cuando protagonizaban juntos Culpable de este amor (Telefe).

Sin embargo, en su cuenta de Twitter, Gianella compartió un enigmático mensaje que podría dar indicios de que próximamente romperá el silencio.

“Estoy en proceso… hay cosas para aprender y hay cosas que reprogramar. Hay cosas que soy y no quiero ser. Hay cosas que aún no soy y quiero serlo. Hay cosas que soy y aún no sé, pero estoy buscando saber. Estoy en reconstrucción, pero he estado en demolición“, es la frase de Ron Israel compartida por la actriz peruana.

¿Hablará? Mirá el mensaje.

Recordemos que somos personas en proceso camino a ser la mejor versión de nosotros mismos. pic.twitter.com/42j6BnDbLh — Gianella Neyra (@GianellaNeyra_) 17 de diciembre de 2018

Fuente: Exitoína