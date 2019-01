El dramático relato de Luis Ventura: "Fui abusado de chico"

En medio de la ola de denuncias de parte de artistas por situaciones de acoso, Luis Ventura revivió un episodio que sufrió durante su infancia, cuando fue abusado por un maestro del colegio.

"El maestro había planificado todo porque era un día patrio y me había mandado a buscar algo al armario, una escarapela, no sé. Cuando voy a buscarlo, él entra al aula, supuestamente con el objetivo de asistirme por si no encontraba ese elemento… Ahí es cuando me empieza a hablar, me sube a un escritorio y me baja la ropa", comenzó con su relato en Debo Decir.

Y continuó: "Me bajó el pantalón y el calzoncillo. Él estaba medio arrodillado, agarró mi pito y se lo llevó a la boca. Yo me moría de vergüenza por el hecho de estar desnudo en esa situación, no me había pasado nunca. Yo lo cuento y no tengo ningún resquemor ni nada, quedó en eso. Tengo un buen recuerdo del colegio y los profesores. A ese profesor lo tuve en otro nivel".

"No fue traumático para mí porque no llegó a consumar lo que había planeado", aseguró.

El periodista reveló que la primera vez que lo contó fue en Animales Sueltos, y que nunca se había animado a decírselo a su familia: "Si le contaba a mi papá iba a ir al colegio a cagarlo a trompadas. Me daba vergüenza, pudor. Cuando lo conté, mi hermano más chico me dijo que le había pasado exactamente lo mismo, con el hermano de ese profesor. Pero no solo eso: muchos compañeros me llamaron para decirme que les había pasado lo mismo".