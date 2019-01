El “drama sexual” de Jimena Barón

Luego de su descanso en el Caribe Jimena Barón volvió al país y, para mantenerse viva en los medios, visitó el programa Cortá por Lozano, que conduce Maju Lozano.

Durante la entrevista llegaron al lugar común que la propia artista se ha buscado, a decir por sus siempre sensuales más que musicales posteos en las redes: su apetito sexual.

Su pareja, el bailarín Mauro Caiazza, llevó el tema a la charla a través de un divertido video que mostraron al aire en el que Mauro se preguntó: "¿Es normal que una persona se ponga de tan mal humor si pasan uno o dos días sin que haga el amor con su pareja?".Entonces, Jimena tuvo que explicar. Contó que el bailarín sólo "zafa" si se siente mal o si está alejado por trabajo, pero en caso de que se quede a dormir con ella, la acción es obligatoria. Su justificación es que el noviazgo es muy nuevo y el sexo es fundamental para mantener la relación de pie.

"Si está ahí al lado mío, ¿por qué no? ¿Cómo van a pasar dos días durmiendo al lado mío? Que duerma en su casa. Vemos una peli también, pero ahora no me lo dosifiques", bromeó. Por último, dio una última explicación sobre la necesidad de explorar las sábanas. "De verdad me trae contraindicaciones... me duele la cabeza y me trae malestar. ¿Si siempre fui así? Cada vez me pongo peor", cerró.