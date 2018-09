El drama de Maru Botana que explotó en las redes

Maru Botana dio detalles de la angustiante situación que atraviesa, la cual la tiene muy preocupada.

Miles de seguidores del instagramer e influencer Martín Cirio usaron sus redes sociales para llenar de comentarios la cuenta de la cocinera, luego de que el humorista hiciera una broma sobre ella. Sin embargo, el acoso de los fans de Cirio le cayó mal a Maru.

Todo comenzó cuando en sus stories, Cirio bromeó con la energética rutina de entrenamiento de Botana. Varios de sus seguidores fueron a escribirle en sus fotos frases como "¿Te gusta? Cerda, puerca", una muletilla que él usa pero no hace referencia directa a Maru.

Sin embargo, hubo quienes fueron más allá y dejaron mensajes ofensivos y sensibles sobre la muerte del hijo de la cocinera. Ante esto, la cocinera reaccionó.

"Ya se están pasando. No es gracioso. Es violento. Hoy vi todos los mensajes por primera vez y me doy cuenta de la cantidad de comentarios espantosos. Bloqueé al chico, que no conocía ni sabía que hacía esto. Un amigo me explicó un poco, pero no sé cómo parar de recibir mensajes de sus seguidores", le dijo Maru al sitio Big Bang News.

"Son una banda. Son muchos los mensajes y son muchos ellos. Ya me siento acosada. Quiero que esto se calme. Mis hijos lo vieron, mi equipo me avisó", sostuvo la cocinera, quien consideró que se la agrede por su postura contra la legalización del aborto: "no quiero que se me ataque por mi forma de pensar".

Al enterarse de los comentarios ofensivos, Cirio repudió lo ocurrido y explicó: "Hable con ella, me mandó un mensaje super amoroso. Para mí, en estos casos, uno toma una particularidad y se rie de eso, no de la persona. No es ciberbullying", contó.

"Si bien el 99% de mis farafans dejaron comentarios que quizas ella no entienda, hubo gente que hizo comentarios muy picantes y desubicados", expresó.

