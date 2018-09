El desopilante encuentro entre Susana y Verónica Castro

Este domingo Telefe puso al aire el desopilante encuentro entre Susana Giménez y Verónica Castro en el marco de los especiales que la diva realiza en 2018.

Susana viajó a Acapulco para visitar a su gran amiga Verónica Castro, en lo que fue un programa lleno de anécdotas, risas y aventuras.

La diva argentina llegó a Acapulco junto a su hija Mercedes Sarrabayrouse y “La Chaparrita” las recibió con los brazos abiertos. Acto seguido, les mostró su impresionante casa.

Mientras tomaban unas piñas coladas, la diva mexicana les mostró las habitaciones donde se quedarían, aunque las mismas tenían un particular nombre. “Te voy a mostrar tu habitación, la concha grande, porque después hay pequeñita. No es una concha chiquita, es una concha linda… más chica que la tuya”, arrancó diciendo Verónica ante una Susana que no podía parar de reír.

Después de tomar todas las precauciones, Susana y Verónica ambas se arrojaron al vacío con una tirolesa y mostraron una panorámica increíble.

“¡Tenemos que atravesar el mar, Vero!”, gritó Susana. “Pero no te va a pasar nada, ¡sabés nadar perfecto!”, le respondió Verónica emocionada por compartir la aventura con su amiga.

“¡Parecés un astronauta!”, le tiró la rubia al ver a la diva mexicana con el casco.

“Wowww, ¡Dios mío por favor!”, se la escucha decir a Susana ya en el aire.

Con la noche y algunos tragos encima, las divas se dispusieron a seguir disfrutando ¡y sonaron los Mariachis! Juntas entonaron “Me cansé de rogarle” del recordado Pedro Infante.

La fiesta siguió con un karaoke, y las divas de américa entonaron juntas, previos tequilitas, “Rata de dos patas”, de Paquita la del Barrio.

Como en un casamiento después de las 4 de la mañana, Susana y Verónica terminaron cantando “El Rey”, sumándose a la fiebre por Luis Miguel.

Además de realizar un recorrido único por esa maravillosa ciudad, correr una carrera en moto de agua, nadar en mar abierto, disfrutar de una degustación de tequila, otro de los momentos más destacados, fue cuando Mecha, quien siempre se muestra reticente a aparecer en cámara, se animó a entrevistar a su mamá y a “La Chaparrita” mientras las divas se relajaban en el yacuzzi con unos tragos y ante un atardecer difícil de olvidar.

“Para que un hombre sea un buen amante tiene que…”, indagó Mecha.

Sin ponerse colorada, Susana lanzó: “¡Hacer jueguitos previos!”. “¡Ay, mamá!”, exclamó su hija. “Claro, Mecha. Si no se pone… ¡Nada! Ya entendieron, ¿para qué les digo?”, acotó Verónica entre risas.

Además de la risa, Susana y Verónica tuvieron un mano a mano donde la artista mexicana habló de la pero época de su infancia, donde pasó hambre a tal punto que tuvo que comer del piso.

“Fue fuerte. Por eso cuando alguien, algún político me habla de hambre, me pongo muy brava. Hay que sentir el hambre para poder hablar sobre eso”, dijo “La Chaparrita”.

Fuente: Exitoína