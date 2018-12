El blooper hot de Sol Pérez que casi termina mal

Sol Pérez compartió en sus redes una habilidad oculta que nunca antes su publico había visto: Andar en longboard.

Sin embargo, no se pudo lucir de la manera que ella quiso ya que tuvo que frenar por la llegada de un auto. No obstante, a los seguidores de la rubia le fascinó el video ya que en vez de prestar atención en el paseo en patineta, se focalizaron en el cuerpo de la mediática, a quien no le avergonzó el uso de una tanga muy finita.

Fuente: Diario Show