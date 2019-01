El accidente del hijo de Yanina Latorre durante sus vacaciones

Yanina Latorre está de vacaciones en Punta del Este con su familia, pero se llevó un gran susto al segundo día de haber comenzado su descanso.

Dieguito estaba jugando al ping pong con Diego padre y se dio la cabeza contra una ventana en el zoom del edificio, estalló el vidrio y se le clavaron los restos en la espalda. Le tuvieron que dar 11 puntos en una herida y tres en otra.

"Me asusté mucho porque fue una herida profunda, con pérdida de sustancia, la verdad es que estuvo feo… Cuando lo vi me bajó la presión porque el agujero era enorme, pensé que no lo iban a poder coser", sumó.



"Lo atendieron bien. Salió todo perfecto. Tenemos un amigo acá que es cirujano y lo está controlando cada dos días. Todavía no le sacaron los puntos, pero fue un susto feo. El pobre ahora está a la sombra, sin poder ponerse al sol ni meterse al mar…", agregó.