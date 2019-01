El Puma Rodríguez destrozó al Papa Francisco por Venezuela

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, se aferra a los militares para contrarrestar el apoyo internacional encabezado por Estados Unidos al líder parlamentario opositor, Juan Guaidó, quien se autoproclamó mandatario interino. Entrevistado por Diego Leuco en el ciclo Ya somos grandes (TN), José Luis "El Puma" Rodríguez analizó la profunda crisis de su país y destrozó al Papa Francisco por su "frialdad" ante la situación.

"Nunca vi tanta gente en Venezuela que saliera a la calle a protestar. Un 90 por ciento de la población no quiere este régimen comunistoide, de narcotráfico, dictatorial, abusivo, y quieren salir de él como sea. Es una dictadura férrea y lamento los países que son indiferentes a esto que está pasando en Venezuela". Los niños mueren de hambre, no llegan las medicinas, no tienen para comer", remarcó con tristeza.

Luego, se refirió directamente al Papa Francisco: "Aún Bergoglio con esa indiferencia, esa frialdad que lo caracteriza con estos paises que quieren salir de estos tiranos, hay cierta lisonja, cierto acomodo".

Al preguntarle si esperaba un gesto contundente del Papa sobre la situación en Venezuela, dijo: "No lo va a hacer. Ahí hay algo extraño. Algún día revisarán el banco del Vaticano y nos vamos a llevar muchas sorpresas. Parece que ahí le tapan la boca al Papa".

Cuando Francisco llegó a Panamá, donde lidera la Jornada Mundial de la Juventud, le esperaba una gigantesca bandera venezolana de 60 metros de largo. Con el mensaje "Pray for Venezuela" ("Reza por Venezuela"), la bandera elaborada por venezolanos residentes en Panamá buscaba llamar la atención del pontífice.

