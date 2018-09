El Polaco admitió que le fue infiel a Silvina Luna

El Polaco reconoció que le fue infiel a Silvina Luna. "Sí, sí, eso ya se sabe, que fui infiel. Fui infiel", aceptó, sorpresivamente, cuando le preguntaron.

En la entrevista con el programa Los ángeles de la mañana, el cantante también dijo que la actriz había sido uno de los grandes amores de su vida. "Yo me quedo con las cosas hermosas que vivimos, me enseñó a ser mejor hombre. Ella fue un gran amor para mí también, fue uno de los amores más grandes de mi vida", aseguró.

Además, hizo una autocrítica. "Soy una persona muy difícil de agarrar. Tal vez es un problema que tengo desde niño. Soy un poco egoísta; el otro día lo hablaba con mi psicólogo y él me dijo que fui un chico que salió solo a pelear la vida de muy chico. Me miro a mí mismo e inconscientemente me quedo solo, termino solo y creo que me voy a morir solo".

Uno de los nombres que sonó fuerte cuando se habló de un engaño del cantante a Silvina Luna fue Barby Silenzi, ex compañera del cantante del Bailando.