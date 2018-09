"El Ángel", precandidata argentina en los premios Oscar

"El Ángel", película de Luis Ortega, fue elegida como la representante local para competir por el premio Oscar en la categoría mejor filme de habla no ingles y también por el galardón de mejor película iberoamericana en los Goya españoles, por los integrantes de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de la Argentina.

Desde un principio se sabía que la película iba a ser un éxito total. No solo por las grandes expectativas que se generó en la gente por ver en la vida del asesino más significante de nuestro país, Robledo Puch, sino también por las destacadas interpretaciones de los actores - en especial el debutante Toto Ferro- y dirección cinematográfica del brillante Luis Ortega. Por eso y mucho más, el film logró destacar en el mundo cinematográfico y se convirtió en la primera película argentina del 2018 que superó el millón de espectadores.

Ahora, intentará quedar como candidata en la próxima edición de los premios más importantes de la industria de Hollywood.

Recordemos que la 91ª edición de los Premios Oscar de la Academia de Hollywood será el próximo 24 de febrero de 2019. A continuación, los 76 títulos ya confirmados:

-Alemania: Never Look Away / Werk ohne Autor, de Florian Henckel von Donnersmarck

-Argelia: Until the End of Time, de Yasmine Chouikh

-Austria: The Waldheim Waltz, de Ruth Beckerman

-Bangladesh: No Bed of Roses, de Mostofa Sarwar Farooki

-Bélgica: Girl, de Lukas Dhont

-Bielorrusia: Crystal Swan, de Darya Zhuk

-Bolivia: Muralla, de Rodrigo Patiño

-Bosnia y Herzegovina: Never Leave Me, de Aida Begić

-Brasil: The Great Mystical Circus / O Grande Circo Místico, de Cacá Diegues

-Bulgaria: Omnipresent, de Ilian Djevelekov

-Camboya: Graves Without a Name / Les tombeaux sans noms, de Rithy Panh

-Canadá: Watch Dog / Chien de garde, de Sophie Dupuis

-Colombia: Birds of Passage / Pájaros de verano, de Ciro Guerra y Cristina Gallego

-Corea del Sur: Burning, de Lee Chang-dong

-Costa Rica: Medea, de Alexandra Latishev Salazar

-Croacia: The Eighth Commissioner, de Ivan Salaj

-Chile: And Suddenly the Dawn / Y de pronto el amanecer, de Silvio Caiozzi

-Dinamarca: The Guilty / Den skyldige, de Gustav Möller

-Ecuador: A Son of Man: La maldición del tesoro de Atahualpa, de Luis Felipe FernándezSalvador Campodónico (Jamaicanoproblem) y Pablo Agüero

-Egipto: Yomeddine, de Abu Bakr Shawky

-Eslovaquia: The Interpreter, de Martin Šulík

-Eslovenia: Ivan, de Janez Burger -España: Champions / Campeones, de Javier Fesser

-Estonia: Take It or Leave It, de Liina Trishkina-Vanhatalo

-Filipinas: Signal Rock, de Chito S. Roño

-Finlandia: Euthanizer, de Teemu Nikki

-Francia: Memoir of War / La douleur, de Emmanuel Finkiel

-Georgia: Namme, de Zaza Khalvashi

-Grecia: Polyxen, de Dora Masklavanou

-Hong Kong: Operation Red Sea, de Dante Lam

-Holanda: The Resistance Banker / El banquero de la resistencia (disponible en Netflix), de Joram Lürsen

-Hungría: Sunset, de Lásló Nemes

-India: Village Rockstars, de Rima Das

-Indonesia: Marlina the Murderer in Four Acts, de Mouly Surya

-Irak: The Journey, de Mohamed Al-Daradji

-Irán: No Date, No Signature, de Vahid Jalilvand

-Islandia: Woman at War, de Benedikt Erlingsson

-Japón: Shoplifters, de Hirokazu Kore-eda

-Kosovo: The Marriage, de Blerta Zeqiri

-Letonia: To Be Continued, de Ivars Seleckis

-Líbano: Capernaum, de Nadine Labaki

-Lituania: Wonderful Losers: A Different World, de Arūnas Matelis

-Luxemburgo: Gutland, de Govinda Van Maele

-Macedonia: Secret Ingredient, de Gjorce Stavreski

-Marruecos: Burnout, de Nour-Eddine Lakhmari

-México: Roma, de Alfonso Cuarón

-Montenegro: Iskra, de Gojko Berkuljan

-Nepal: Panchayat, de Shivam Adhikari

-Noruega: What Will People Say, de Iram Haq

-Palestina: Ghost Hunting, de Raed Adoni

-Panamá: Rubén Blades is Not My Name / Yo no me llamo Rubén Blades, de Abner Benaim

-Pakistán: Cake, de Asim Abbasi

-Paraguay: The Heiresses / Las herederas, de Marcelo Martinessi

-Perú: Eternity / Wiñaypacha, de Oscar Catacora

-Polonia: Cold War, de Paweł Pawlikowski

-Portugal: Peregrinação, de João Botelho

-Reino Unido: I Am Not a Witch, de Rungano Nyon

-República Checa: Winter Flies, de Olmo Omerzu

-República Dominicana: Cocote, de Nelson Carlo de los Santos Arias -Rumania: I Do Not Care if We Go Down in History as Barbarians, de Radu Jude

-Rusia: Sobibor, de Konstantin Khabensky -Serbia: Offenders, de Dejan Zečević

-Singapur: Buffalo Boys, de Mike Wiluan

-Sudáfrica: Sew the Winter to My Skin, de Jahmil X.T. Qubeka

-Suecia: Border / Gräns, de Ali Abbasi -Suiza: Eldorado, de Markus Imhoof

-Tailandia: Malila: The Farewell Flower, de Anucha Boonyawatana

-Taiwán: The Great Buddha +, de Huang Hsin-yao

-Túnez: Beauty and the Dogs, de Kaouther Ben Hania

-Turquía: The Wild Pear Tree, de Nuri Bilge Ceylan

-Ucrania: Donbass, de Sergei Loznitsa -Uruguay: La noche de 12 años, de Alvaro Brechner

-Venezuela: The Family / La familia, de Gustavo Rondón Córdova

-Vietnam: The Tailor, de Trần Bửu Lộc y Nguyễn Lê Phương Khanh