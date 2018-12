Echaron a Cinthia Fernández de "Involucrados"

Cinthia Fernández utilizó su cuenta de Twitter para confirmar que se quedó sin trabajo.

"Quiero decir que sí es verdad que el 31 me voy de @involucradostv! Me preguntaron los colegas, y sí es cierto. Me da pena, es un hermoso lugar donde aprendí mucho, me cuidaron, y donde tengo unos compañeros increíbles y un canal como @AmericaTV cuidando", publicó en su cuenta, donde la siguen casi dos millones de personas.

Quiero decir que si es verdad que el 31 me voy d @involucradostv ! Me preguntaron los colegas, y si es cierto. Me da pena ,es un hermoso lugar dnd aprendí mucho, me cuidaron, y dnd tengo unos compañeros increíbles y un canal como @AmericaTV cuidandot — Cinthia Fernandez (@cinthifernandez) 17 de diciembre de 2018

Antes, la panelista estuvo muy rápida y le respondió a una publicación del periodista Ángel de Brito con una contrapuesta laboral: "No te falta un demon.....digo una Angelita ? acá desempleada se ofrece".

No te falta un demon.....digo una Angelita ? ���� acá desempleada se ofrece ❤️ — Cinthia Fernandez (@cinthifernandez) 15 de diciembre de 2018

Fue ante un tuit del conductor de LAM quien dio a conocer la desvinculación de Cinthia de Involucrados, nada menos que un programa de la competencia.

Inclusive de Brito fue más allá y se prendió a la propuesta: "¿Por qué no?", le respondió. Dejando una puerta abierta para que Cinthia se incorporara en el verano al programa.

Por qué no? ������ — ANGEL (@AngeldebritoOk) 15 de diciembre de 2018

Luego, consultada por CiudadMagazine.com, la morocha se manifestó sorprendida por la decisión. "Lo único que te puedo decir es que es un momento difícil para mí porque me dejaron sin laburo en fin de año y yo necesito trabajar muchísimo. No me esperaba esta noticia. La verdad es que estoy con muchas ganas de trabajar y buscando trabajo".

Fuente: Clarín