Echaron a Carmela Bárbaro y Luis Bremer de El Diario de Mariana

Carmela Bárbaro y Luis Bremer fueron despedidos de El Diario de Mariana (El Trece), y no serán de la partida en el 2019 del programa conducido por Mariana Fabbiani.

Según informó Clarín, desde Mandarina, la productora del ciclo, aseguran que fue por un “fin de ciclo” y que la decisión se tomó en “excelentes términos”, pero Carmela lo desmintió en Twitter.

“Me echaron. En teoría estábamos ‘negociando’. Hoy me citaron para informarme que no querían que continúe”, disparó Bárbaro en las redes sociales. Exitoína se comunicó con Luis Bremer, que confirmó que su situación es idéntica a la de Carmela y que su salida se trata de un despido.

Por otro lado, fuentes consultadas por el portal Primicias Ya coinciden en que el motivo del asombro de los periodistas tiene que ver con que ambos estaban negociando sus contratos para el año entrante. La situación era la siguiente: la empresa les ofertó una suba del 10% para sus nuevos contratos. Ambos se negaron y el monto de la oferta trepó al 20. Sin embargo, hace pocas horas se comunicaron con ellos, les pidieron que asistan a una reunión y allí les dijeron por separado que no iban a continuar.

No hubo explicación alguna. Es más, ellos pensaban que les iban a indicar que contesten si aceptaban la oferta del 20. Pero no fue así. La determinación fue echarlos enmascarando la historia con una no renovación del contrato porque "aún no saben el rumbo que va a tomar el magazine".

Además, esperaron a que Mariana Fabbiani esté de vacaciones con su marido para "evitarle un disgusto" a la animadora. Lo que no contemplaron es que ahora los dos colegas van a tener una tarea muy difícil porque a esta altura del año es muy duro conseguir acceso a otro programa.

Otra voz fuerte que plantó la periodista Nancy Pazos en su cuenta de Twitter da cuenta de un despido por tener "voces disidentes" con el gobierno de Mauricio Macri. Bremer apoya a Cristina Fernández y Bárbaro viene de cuna peronista.