Dura acusación de Mica Viciconte contra Laurita Fernández

La durísima pelea entre Laurita Fernández y Mica Viciconte en Showmatch parece no tener fin, al punto de que se rumoreó que la integrante del jurado pensó en renunciar, algo que luego fue desmentido.

Lejos de calmarse las aguas, la participante fue por más: "Mirá, yo no tuve 200 relaciones para ser conocida. Ella tuvo un montón de relaciones escandalosas, en las que se habló de infidelidad…", afirmó durante un móvil con el programa Los ángeles de la mañana.

"A mí me molesta que se olviden de su pasado, ¿entendés? Está todo bien, cada uno tiene su pasado y su presente, pero no nos hagamos que somos Heidi porque es una mentira. Ella puede salir con quien quiera, las veces que quiera, a lo que voy es a que no soy una mina de la que se ha hablado por 20 relación o quilombos mediáticos", agregó.