Después de 20 años, Jarabe de Palo anunció su retiro

Pau Donés, más conocido como el líder de Jarabe de Palo, anunció su retiro de la música profesional, después de años de carrera. Recientemente lanzó el disco "Jarabe Filarmónico" con el que decidió despedirse de su público, y también lanzó el libro de colección "100 letras".

Según el propio cantante, continuará vinculado a la música pero no de manera profesional, ya que la música es su "vida y medio de expresión".

"Yo soy músico. A mí me gustaría decir 'me piro' y ya está, pero eso no puedo hacerlo. No sería honesto. Hemos estado 20 años a tope y, ahora, simplemente tengo ganas de desconectar y hacer otras cosas. Seguiré tocando, pero no tendré la obligación de hacerlo profesionalmente", dijo a Efe, en una entrevista en la que también habló de su estado de salud.

En 2015, le diagnosticaron , enfermedad contra la que luchó durante mucho tiempo y, mientras se recupera, se encargó de aclarar que ese no es el motivo por el que se retira profesionalmente.

En el marco de la gira Jarabe 20 años, el músico lanzó "Jarabe Filarmónico", proyecto al que describe como un "disparate" que mezcla las canciones más populares de su banda con la Orquesta Filarmónica de Costa Rica, liderada por Marvin Araya.

"Es una sensación muy potente como músico, pero a su vez delicada y armoniosa. Tú con tu voz y con 60 tíos que afinan de oreja, que leen que te cagas y que son genios de la música clásica. Es uno de los trabajos de mayor peso musical que he hecho en mi vida", explicó el cantante.

"Las letras son las que peor salen paradas, porque al final ni las recordamos ni las prestamos atención. Quería hacer un libro donde estuviesen todas las poesías que hemos escrito y grabado para que la gente las conozca. Es un libro para digerir poco a poco, para leer y compartir con la música", sostuvo.